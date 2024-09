Grâce à cet argent, la société va pouvoir acheter de la puissance de calcul mais aussi recruter de nouveaux talents. Car SSI, qui veut se développer entre Palo Alto en Californie et Tel-Aviv (Israël), ne compte à l'heure actuelle qu'une dizaine d'employés. Dans son aventure, Ilya Sutskever est accompagné par deux autres cofondateurs, Daniel Levy, et Daniel Gross.

« Il est important pour nous d'être entourés d'investisseurs qui comprennent, respectent et soutiennent notre mission, qui est de parvenir à une superintelligence sûre et, en particulier, de consacrer quelques années à la recherche et au développement de notre produit avant de le commercialiser » s'est félicité dans une interview Daniel Gross. À l'heure actuelle, même si aucun chiffre officiel n'a été fourni par SSI, cette entreprise serait valorisée selon Reuters à environ 5 milliards de dollars.