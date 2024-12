Mais selon Rick Song, les solutions existent et passent par une approche systémique et rigoureuse. Les entreprises doivent désormais investir massivement dans des outils de traçabilité des données, développer des filtres sophistiqués capables de détecter les contenus synthétiques et nouer des partenariats avec des fournisseurs de données authentiques.

L'enjeu dépasse la simple performance technique. Il s'agit de reconstruire une culture numérique fondée sur l'intégrité et la transparence. Les équipes doivent être formées à reconnaître les pièges des données autogénérées et à développer un esprit critique vis-à-vis des contenus artificiels.

Rick Song estime qu'« en privilégiant les données réelles d'origine humaine plutôt que les raccourcis, en privilégiant les outils qui détectent et filtrent le contenu de mauvaise qualité et en encourageant la sensibilisation à l'authenticité numérique, les organisations peuvent mettre l'IA sur une voie plus sûre et plus intelligente ». L'objectif est de concevoir des systèmes d'IA qui restent connectés à la réalité, capables de s'adapter et de progresser sans s'enfermer dans des boucles stériles.