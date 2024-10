Megan Garcia, la mère de Sewell, attaque Character.AI pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui auprès du tribunal fédéral d'Orlando, en Floride. Elle accuse la start-up californienne d'avoir exposé son fils à une technologie « dangereuse et non testée », capable de « tromper les clients pour qu'ils leur confient leurs pensées et leurs sentiments les plus intimes ». Une réaction qui n'est pas sans rappeler celles de parents qui avaient porté plainte contre TikTok après le suicide de leur fille.

À la suite de cette action en justice, l'entreprise a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les moins de 18 ans, comme elle l'explique sur son compte X.com. Elle ajoute avoir « le cœur brisé par la perte tragique de l'un de [ses] utilisateurs » et présente ses « plus sincères condoléances à la famille ».