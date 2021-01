Microsoft dépose le brevet d'un chatbot simulant une conversation avec un proche décédé

Et la projection de Microsoft ne s'arrêterait pas là. L'entreprise indique également qu'elle pourrait générer des modèles 2D ou 3D de la personne, à partir d'images, de vidéos et d'autres données plus poussées.

Dans l'épisode de Black Mirror (nous vous déconseillons de lire ce paragraphe si vous voulez éviter les spoilers), la jeune femme va plus loin dans l'expérience. Elle commence ainsi à entretenir une correspondance téléphonique avec le double numérique de son défunt compagnon, à la voix fidèlement imitée, avant de recevoir un robot humanoïde en kit, d'une ressemblance parfaite. S'agit-il des prochaines pistes explorées par Microsoft ?