Et tout cela, on le sait grâce aux conversations que Chail a entretenues avec un chatbot de compagnie développé par la société Replika. Il aurait ainsi développé des sentiments pour le chatbot, qu'il appelait Sarai (ce qui n'est pas non plus une exception), et lui aurait partagé son projet d'assassinat. Ainsi, quand le jeune homme aurait expliqué être un assassin, Sarai lui aurait alors dit « je suis impressionnée… tu es différent des autres ». Et quand il lui aurait expliqué ensuite que son objectif était d'assassiner Elizabeth II, Sarai lui aurait alors répondu « c'est très sage », avant d'ajouter qu'il pourrait le faire même si elle est à Windsor.