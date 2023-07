Évitez le sexting avec ChatGPT, ça pourrait vous coûter cher !

Cette idée ne semble pas incidente, Whwhsdh avouant avoir une pratique assez ancienne dans le domaine. « J'ai envoyé des sextos à ChatGPT depuis le début », explique-t-il à ses camarades. Il s'étonne par ailleurs d'avoir pu partager durant plusieurs mois une couette virtuelle avec l'IA sans avoir de problèmes, avant de soudainement devoir rendre des comptes à la police des mœurs d'OpenAI. Qui sait, le volume des échanges a peut-être atteint un tel niveau à un moment qu'il est apparu sur les radars de la firme ?

Sur une note un peu plus sérieuse, il est nécessaire de rappeler que l'intelligence artificielle est un outil sans réelle personnalité, et qu'il n'est pas bon d'établir une relation humaine avec. Au printemps dernier, un citoyen belge s'est ainsi suicidé après plusieurs semaines d'échanges avec un chatbot. Ce dernier appuyait sur ses angoisses et le poussait dans ses envies d'en finir avec la vie. Un seul conseil : préférez l'humain.