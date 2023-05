La génération d'images pédopornographiques par IA pose un gros problème

Le phénomène est donc incontestablement en hausse, mais Yiota Souras, directrice juridique du NCMEC, indique que l'on ne peut pas encore parler d'explosion du phénomène, mais que ça ne saurait tarder. Selon elle, « nous sommes au bord de quelque chose de nouveau ». De son côté, Bloomberg a débusqué un forum utilisant Stable Diffusion et Stability AI. Les plateformes font leur maximum pour supprimer les contenus qui contreviennent aux règles et disposer d'outils efficaces :

« Au cours des sept derniers mois, nous avons pris de nombreuses mesures pour considérablement atténuer le risquer d'exposition au contenu Not Safe For Work de nos modèles. Il s'agit notamment d'installer des filtres qui bloquent le contenu dangereux et inapproprié dans toutes nos applications […] », a indiqué Motez Bishara, directeur de la communication pour Stability AI.

Cependant, les entreprises et le NCMEC prévoient de voir émerger une très forte quantité d'images pédopornographiques générées par IA dans les semaines et mois à venir. D'après Avi Jager, le phénomène ne fait que commencer et va prochainement s'aggraver. En guise d'exemple, ActiveFence estime à 80 000 le nombre de signalements quotidiens liés à des abus ou à la diffusion de photographies à caractère pédopornographique. Pour l'heure, la génération de fausses images pédopornographiques n'est pas illégale aux États-Unis, mais elle l'est déjà dans plusieurs pays dont le Royaume-Uni, le Canada, ou encore l'Australie.