Discuter avec soi-même enfant, l'IA comme machine à remonter le temps ?

Le concept de « l'enfant intérieur » n'est pas une nouveauté en soi, s'agissant d'une approche thérapeutique visant à comprendre et guérir des traumatismes passés durant cette période cruciale de notre développement. Michelle Huang a toutefois poussé le procédé plus loin en élaborant via l'intelligence artificielle une version plus jeune d'elle-même avec laquelle interagir.

L'artiste a ainsi sobrement baptisé sa création « Jeune Michelle ». Selon son expérience, l'exercice lui aurait permis de relativiser quant à ses choix de vie, dont les différentes épreuves parfois difficiles ont abouti à la personne qu'elle est aujourd'hui.

Autre bienfait du chatbot de Michelle Huang : discuter avec son enfant intérieur lui aurait permis de renouer avec l'innocence et la joie de cette douce période. « Avec l'âge, nous finissons par nous blinder vis-à-vis des merveilles du monde qui nous entourent et des nouvelles opportunités que cela nous offre. Je pense qu'il est important de garder cette âme d'enfant qui est en nous ».

Pour rendre la discussion aussi réaliste que possible, Michelle Huang a nourri le chatbot de journaux de son enfance. Ces derniers compilaient toutes les expériences et pensées, positives comme négatives, auxquelles l'artiste a été confrontée durant sa jeunesse. Ces textes ont ensuite été transformés en format GPT-3, le programme d'OpenAI, qui n'est bien sûr pas sans rappeler un certain ChatGPT.