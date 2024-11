Face à l'essor fulgurant de l'IA depuis l'avènement de ChatGPT, un mantra se répète inlassablement dans les cercles technologiques : son adoption serait inéluctable, son règne incontestable, et toute réticence à l'embrasser équivaudrait à un suicide professionnel. Cette rhétorique, portée par les géants de la tech et leurs évangélistes, mérite pourtant d'être déconstruite, comme le démontre une analyse menée par le Centre d'Éthique Appliquée de l'Université du Massachusetts à Boston. Au-delà des promesses mirobolantes et des prophéties auto-réalisatrices, il est grand temps d'examiner avec lucidité la réalité de cette révolution annoncée.