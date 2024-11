La plus grande énigme actuelle reste la dynamique des protéines. Ces molécules sont en perpétuel mouvement, se pliant et se dépliant selon leur environnement. Un simple peptide (petite chaîne d'acides aminés) de 100 acides aminés peut adopter plus de 3100 conformations différentes (la forme tridimensionnelle qu'elle adopte dans l'espace). « Notre compréhension de la physique est bonne », explique Tanja Kortemme de l'Université de Californie, « mais le nombre de possibilités à calculer dépasse nos capacités actuelles ». Une complexité qui dépasse même les capacités des superordinateurs actuels (même celles de Colossus, la bête de course aux centaines de milliers de GPU NVIDIA).

La création de protéines sur mesure reste donc une pratique encore très délicate, où l'intuition humaine garde toute sa place. Comme le souligne Jue Wang, biologiste computationnel chez Google DeepMind : « Nous commençons à créer les vis, les boulons et les poulies des protéines. Mais que faire avec cette poulie ? C'est là que réside le véritable défi ». Malgré ces obstacles, l'espoir persiste. Les équipes de recherche comme celle de Baker développent de nouvelles méthodes pour identifier les parties essentielles des protéines et créer des enzymes aux fonctions inédites. Un petit pas vers le « distributeur à protéines » dont rêvent désormais les scientifiques.