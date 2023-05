ChatGPT va-t-il aussi remplacer les coachs sportifs ? Cet humain à perdu 11 kilos grâce au chatbot !

Bien que ChatGPT puisse mettre au point des programmes sportifs qui reposent sur des informations personnalisées, le métier de coach sportif n'est pas (encore) en danger. Si une petite partie des missions d'un coach peut, potentiellement, être effectuée par ChatGPT, vérifier qu'un individu ne risque pas de se blesser en réalisant des mouvements de musculation est une autre paire de manches.

Certes, on pourrait imaginer des systèmes qui emploieraient des caméras équipées de reconnaissance des mouvements pour guider les pratiquants en temps réel. Il serait aussi possible de moderniser les bancs de musculation en ajoutant par exemple une protection électronique pour le développé-couché qui retiendrait la barre et ses poids, se basant sur les capteurs d'un bracelet connecté. Des voix de synthèse pourraient également s'atteler à motiver et à encourager les sportifs en analysant leurs émotions faciales à l'aide de caméras et d'un module basé sur l'IA.

Si ces idées peuvent sembler relever du domaine de la science-fiction, la technologie actuelle nous permettrait pourtant de les développer. Seulement, l'humain en a-t-il réellement envie ?