Google souhaite devenir votre coach de vie personnel grâce à l'IA

Le concurrent le plus sérieux d'OpenAI est sans conteste Google, qui travaille sur le sujet depuis plusieurs mois déjà, et a présenté en catastrophe Bard, son outil conversationnel similaire à ChatGPT. L'outil peut répondre à n'importe quelle question et utilise les connaissances engrangées par le moteur de recherche pour apporter une réponse précise et complète le plus rapidement possible.

En coulisses pourtant, les équipes de Google souhaitent aller beaucoup loin avec l'intelligence artificielle. On apprend aujourd'hui par le New York Times que DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle, prépare actuellement un outil s'apparentant à un coach de vie, et pouvant conseiller un individu sur ses choix de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels.

Pour ce faire, l'outil de DeepMind serait capable de poser des questions d'ordre intime à l'utilisateur, pour identifier son profil, sa personnalité et ses goûts. Google aurait recruté plus de 100 scientifiques de tous horizons pour évaluer les réponses apportées par l'assistant, notamment des experts de la santé mentale.