Vie privée : vendriez-vous vos données aux GAFAM ?

Pire encore : à la question « Pensez-vous que vous devriez gagner automatiquement de l'argent dès lors que les grandes entreprises numériques vendent vos données ? », les Américains ont répondu « Oui » à 70,9 %, « Non » à 16,5 % et « Je ne suis pas certain » à 12,6 %. De quoi banaliser un peu plus encore la pratique de la collecte et de la revente des données personnelles.