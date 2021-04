Cookies, navigation privée : les Français ne rechignent pas à partager leurs données personnelles

L’autre arme à laquelle ils ont recours est la navigation privée. Près de trois quarts des internautes, 73 %, ont navigué sous ce statut au cours du mois précédent l’enquête. Le critère « quand c’est nécessaire » revient dans 36 % des cas et 24 % des sondés adoptent la navigation privée en fonction du site. Enfin, notez que ce mode de navigation est quelque peu impacté à la fois par le sexe et l’âge : 76 % des hommes le pratique régulièrement contre 70 % des femmes et surtout, 81 % des 15-24 ans contre 68 % des 65 ans et plus.