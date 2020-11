Open data : les Français veulent davantage de transparence

On le comprend, la proximité conserve un rôle majeur sur l'affect ressenti par les citoyens. 73% des sondés, soit une large majorité, jugent « important » le partage de données en libre accès sur la vie de leur territoire. Le budget de la ville (63%), les commerces locaux (62%), la vie associative et les décisions politiques (58%) sont les pans auxquels les Français semblent être les plus sensibles. « On se rend bien compte que le grand public attend beaucoup des collectivités et c’est pourquoi nous les accompagnons chaque jour dans l’ouverture de portails open data intuitifs et facilement utilisables », commente Jean-Marc Lazard, le P.-D.G. et fondateur d'Opensoftdata.