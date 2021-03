Cookies et traceurs publicitaires : ce qui va changer ce 1er avril

Le 1er avril souffle le vent du changement pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et les cookies. Après avoir lancé en janvier 2020 une consultation publique sur son projet de recommandation « cookies et autres traceurs », le gendarme des données avait définitivement adopté son plan d'action sur le ciblage publicitaire le 17 septembre de la même année, ouvrant ainsi une période de six mois pour laisser aux acteurs concernés le temps de se mettre en conformité avec les nouvelles règles, inspirées du RGPD et de la vieillissante directive ePrivacy. Voyons, en plusieurs points et questions, ce qui change à compter de ce jour, qui va marquer un vrai tournant dans le secteur de la publicité en ligne et pour les utilisateurs.