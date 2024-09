Alors que les Français passent en moyenne 3h30 par jour sur leur smartphone et téléchargent une trentaine d'applications par an, la CNIL tire la sonnette d'alarme. L'autorité française de protection des données personnelles vient de publier ses recommandations pour une meilleure conformité au RGPD dans l'univers des apps mobiles. De quoi faire trembler les développeurs et les géants du secteur ? Pas si sûr, restons prudents. Ces nouvelles directives, fruit d'une longue concertation, visent avant tout à accompagner les professionnels vers des pratiques plus vertueuses.