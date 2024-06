Élections législatives 2024 : ce que la CNIL fait pour protéger vos données personnelles

La CNIL avait déjà prévenu avant les élections européennes, elle remet le couvert avec ce nouveau scrutin provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin 2024. La CNIL ne fait pas dans la demi-mesure quand il s'agit de protéger vos données personnelles en période électorale. Pour les législatives anticipées de 2024, elle a mis les bouchées doubles. Premier constat : les pratiques évoluent. Les SMS sont désormais le moyen de communication privilégié des partis, représentant 88 % des signalements en 2024.

Pour éviter que vos numéros de téléphone ne se retrouvent dans les mains de n'importe qui, la CNIL a pris les devants. Elle a envoyé des courriers aux têtes de liste et aux chefs de parti pour leur rappeler les règles du jeu. Ces courriers ne sont pas de simples bouts de papier : ils contiennent des informations cruciales sur la manière de traiter vos données correctement.

Mais la CNIL ne s'arrête pas là. Elle a clairement annoncé qu'elle effectuerait des contrôles formels auprès des partis qui feront l'objet du plus grand nombre de plaintes et de signalements. Concrètement, cela signifie que si un parti politique fait n'importe quoi avec vos données, la CNIL le saura et pourra agir en conséquence.

Pour les électeurs, cela se traduit par une meilleure protection de leurs informations personnelles. La CNIL a même mis à votre disposition un formulaire de signalement disponible à cette adresse : https://demarche.services.cnil.fr/elections/signalement-elections-legislatives-2024/. Si vous recevez des SMS non sollicités ou si vous pensez qu'un parti utilise vos données de manière abusive, vous pouvez le faire savoir. C'est une façon concrète de reprendre le contrôle sur vos données.

De la même façon, elle rappelle les droits des électeurs concernant leurs données personnelles lors des campagnes politiques. Les partis et candidats doivent informer les électeurs sur l'utilisation de leurs données, conformément aux articles 13 et 14 du RGPD. Les électeurs disposent de plusieurs droits : accès (article 15), rectification (article 16), effacement (article 17), opposition (article 21), limitation du traitement (article 18) et portabilité des données (article 20). Ils peuvent demander à connaître les informations détenues, les faire corriger ou supprimer, et s'opposer à leur utilisation à des fins de communication politique. Le RGPD renforce ces droits et impose aux responsables de traitement de faciliter leur exercice dans un délai d'un mois, selon l'article 12.