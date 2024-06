Le SMS est toujours star et inflige même un sévère revers aux appels téléphoniques et messageries de type WhatsApp

Qui a dit que le SMS était sur le déclin ? Une étude, transmise ce mercredi 20 juin à la rédaction et réalisée par la société britannique Esendex auprès de plusieurs milliers de consommateurs de France et du globe, montre que 92% des consommateurs répondent généralement aux SMS et e-mails reçus. Sur les autres canaux, comme les appels téléphoniques ou les outils du dark social, c'est-à-dire les messageries WhatsApp et autres, la proportion peut être bien différente.