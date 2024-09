Cumulant près de 2 milliards d’utilisateurs et d’utilisatrices dans le monde, WhatsApp gagne évidemment à s’enrichir de nouvelles fonctionnalités d’usage et de sécurité. On rappelle néanmoins que le service éprouve encore et toujours des difficultés à résoudre des problèmes remontés, et qu’à choisir, on préfèrerait que la messagerie se consacre en priorité à corriger les vulnérabilités connues. On pense notamment à la mal-conception du mode « Vue unique », alors qu’une mauvaise implémentation technique permet à des hackers de transformer les éphémères en messages permanents sur la version web du service.