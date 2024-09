Alertée par Tal Be'ery, Meta s'est empressée de déployer un correctif. Dans un premier temps, pour pallier l'urgence du bogue, il fallait rendre plus difficile le contournement des restrictions sur les messages « Vue unique ». Et il se trouve que ça a fonctionné : les outils permettant d'exploiter la faille ne marchaient plus.

Mais il n'a pas fallu plus d'une semaine à des hackers pour réussir à déjouer les nouvelles mesures mises en place par WhatsApp et rendre à nouveau possible la récupération des photos éphémères.