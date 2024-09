En revanche, on attend de Meta qu’elle prenne le problème à bras-le-corps pour rétablir un cadre sécurisé dans WhatsApp. Selon Be’ery, il faudrait que le service soit en mesure de déployer une solution DRM capable de détecter la prise en charge matérielle de ces types de DRM sur les appareils accueillant WhatsApp. En clair, l’application et l’appareil doivent pouvoir s'accorder sur le plan de la gestion des droits numériques. À défaut d’une telle implémentation, il faudrait que l’option « Vue unique » ne puisse être activée que sur les appareils principaux (mobiles), et non sur les applications compagnon (desktop et web).