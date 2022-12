WhatsApp a une nouvelle fonctionnalité pour garder vos secrets (mais, chut, ne le dites à personne)

Concrètement, vous pouvez envoyer une photo ou une vidéo qui disparaîtra de WhatsApp une fois que le destinataire l'aura ouverte et aura quitté la visionneuse de médias. Une fois consulté, le média ne sera plus visible dans la discussion et il ne sera plus possible de le visualiser à nouveau. Le média ne sera pas enregistré dans la galerie du destinataire.