La CNIL dévoile son plan d'action pour protéger les données personnelles des électeurs pour les élections européennes

Dans un monde où la numérisation s'accélère, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui a infligé un taux record de sanctions en 2023, joue un rôle crucial dans la préservation des droits des citoyens. À l'approche des élections européennes de 2024, la CNIL a annoncé la réactivation de son « observatoire des élections », un dispositif essentiel pour surveiller les pratiques de communication politique et informer les électeurs sur leurs droits.

En mobilisant l'ensemble de ses outils et compétences, la CNIL s'engage à garantir un déroulement des élections européennes 2024 dans le respect des règles de protection des données personnelles. La vigilance et la collaboration de tous les acteurs, candidats, partis politiques et citoyens, seront essentielles pour garantir un scrutin transparent et responsable.