Reconquête !, le parti d’Eric Zemmour, condamné à 20 000 euros d’amende pour collecte de données illégales

Plus exactement, ce n’est pas l’envoi de mail en lui-même qui a été sanctionné par la CNIL, mais plutôt « une absence de mentions d’information relatives à la protection des données et une absence de renvoi à une politique de confidentialité » sur lesdits sites, indique la note que le Monde a pu consulter. Pour ce défaut de communication, le candidat et son parti auront donc à payer 20 000 euros d’amende.