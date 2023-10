Démarchage téléphonique : Canal+ a abusé, voilà le groupe sanctionné de 600 000 euros d'amende

L'autorité a constaté que le groupe Canal+ avait enfreint plusieurs dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). L'amende infligée à l'entreprise tient en tout cas compte de la coopération de cette dernière pour se conformer aux réglementations. Autrement dit : la sanction aurait pu être bien plus lourde. Alors, que s'est-il passé ?