L'association UFC-Que Choisir lance une action de groupe contre Canal+ pour vente forcée d'abonnements

Canal+ a fait l'objet de l'ouverture d'une enquête pénale en juillet 2020 à cause de cette pratique de vente d'abonnement forcée qui concerne près de 430 000 personnes. Le groupe télévisuel a d'ailleurs reconnu les faits et a payé une amende.

Moins d'un an plus tard, l'UFC-Que Choisir a déposé « une action de groupe à l’encontre du groupe Canal plus pour que tous les clients victimes des pratiques de vente forcée de la chaîne obtiennent le remboursement des sommes illégalement facturées ».

Dans un thread sur Twitter , l'association indique comment être informé de l’évolution de la procédure en s'inscrivant par le biais d'un formulaire.