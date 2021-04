CANAL+ Story, la chaîne digitale dédiée aux programmes cultes de C+ disponible sur myCANAL

Dans les années 1990 et 2000, les fidèles téléspectateurs des magazines comme Nulle part ailleurs ou Le Grand Journal se donnaient rendez-vous devant leur poste de télévision pour regarder les programmes courts tels que Les Guignols, les sketchs de De Caunes & Garcia, Bref, le SAV des émissions d'Omar et Fred et bien d'autres. Toutes ces émissions partageaient le fameux esprit Canal qui se fait désormais très rare sur les chaînes du groupe du même nom.

Depuis le mercredi 14 avril 2021, les clients titulaires d'un compte pour le service de streaming myCANAL ont l'occasion de retrouver l'ensemble de ces programmes cultes sur la chaîne numérique CANAL+ Story disponible sans surcoût.