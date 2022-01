Pourquoi Free Mobile écope d'une amende de 300 000 euros ordonnée par la CNIL ?

Comme toujours donc, la CNIL a mené son enquête et effectué des opérations de contrôle en janvier et juin 2020, le premier au siège de Free directement et le second sur pièces. L'autorité voulait s'assurer que l'opérateur mobile respecte bien les dispositions du RGPD. Et il s'avère qu'à l'issue de la procédure, la CNIL a constaté plusieurs manquements aux droits des personnes concernées, mais aussi à l'obligation de protéger les données dès la conception ainsi qu'à la sécurité des données.