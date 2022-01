Garantie légale de conformité, indice de réparabilité, démarchage téléphonique : il y a du changement

C'est aussi depuis ce 1er janvier que les publications de presse et publicités sont expédiées sans emballage plastique et que les invendus de produits non alimentaires ne pourront plus être détruits, afin de limiter les déchets. On note aussi que la DGCCRF s'engage à répondre plus rapidement aux consommateurs qui solliciteront la plateforme signal.conso.gouv.fr pour signaler des fraudes et/ou pratiques commerciales trompeuses.