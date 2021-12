L'UFC-Que choisir met un coup de pied dans l’indice de réparabilité

Mis en place en début d'année en France dans le cadre de la loi antigaspillage, l'indice de réparabilité, qui porte aussi bien sur les produits commandés en ligne que ceux achetés en magasin, ne semble pas répondre à la promesse double de départ, qui est de guider le consommateur vers des produits plus réparables et d'inciter les fabricants à favoriser la réutilisation de leurs pièces et produits. L'UFC-Que Choisir estime que les constructeurs et les distributeurs ne jouent pas le jeu, et demande même une réforme de l'indice.