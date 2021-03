L'étiquette énergie change à compter du 1er mars : découvrez pourquoi ça bouge

On ne peut pas nier que cette nouvelle classification est une bonne chose. Rendre plus difficile l'accès à la « classe A » ne devrait qu'encourager les constructeurs et fabricants à pousser toujours plus loin la qualité des appareils et leur aspect écoresponsable pour atteindre la plus haute marche du classement. Il faut dire que le « A » joue bien plus sur l'imaginaire collectif qu'on ne le pense. Avec cette nouvelle étiquette, on devrait ainsi retrouver plus de clarté, et être davantage dirigés vers des appareils plus conformes aux exigences environnementales d'aujourd'hui et de demain.