La technologie pour faire du corps humain la batterie de nos appareils portables arrive

Pour rendre cette technologie opérationnelle, il sera nécessaire de la miniaturiser. À partir de là, on pourrait imaginer son intégration à bord de divers accessoires et vêtements, comme des gants, des bandeaux, des bracelets, etc. Avant même le grand public, ce genre de technologie pourrait surtout intéresser certains secteurs professionnels. Les militaires, les secouristes, certains ouvriers et techniciens embarquent de plus en plus d’équipements électroniques dans leurs missions. Une technologie permettant de s’affranchir des contraintes de poids et d’autonomie des batteries pourrait alors avoir un grand intérêt.