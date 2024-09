Autant dire qu'ils peuvent être considérés comme étant constamment en train de se recharger dans la journée. L'autre plus de cette innovation, c'est, comme on vous le disait en introduction, son caractère très eco-friendly en comparaison des piles habituelles. « On utilise uniquement des matériaux organiques, recyclables en fin de vie. Il faut moins d'un gramme de matière pour faire 1 m² de dispositif. C'est très important car notre produit est recyclable en fin de vie » s'enthousiasme le PDG, Brice Cruchon.

Il a fallu 10 ans de recherche à Dracula Technologies pour mettre au point son innovation. Elle passe dorénavant au stade de la production, avec une usine qui vient d'être inaugurée, et qui dispose d'une capacité de production annuelle pouvant aller jusqu'à 150 millions de cm² de dispositifs OPV. Et la direction entend recruter 100 nouveaux salariés d'ici 2026. Alors, est-ce l'avenir ?