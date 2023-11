Les batteries d'hydrogène solide pourraient révolutionner le stockage résidentiel de l'énergie solaire

Afin de surmonter ces problèmes techniques, la solution de Photoncycle s'appuie sur un cylindre qui contient de l'hydrogène solide breveté. Ses capacités de stockages sont bien plus élevées que celles d'une batterie au lithium, avec une densité jusqu'à vingt fois plus élevé. Il permettra donc un stockage d'énergie plus efficace, qui dure plus longtemps et moins dangereux que les solutions utilisant de l'hydrogène gazeux.