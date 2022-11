Une batterie au CO2 pour stocker l'énergie verte ? C'est l'Energy Dome (et ça arrive vite)

Pour l'étape suivante, celle qui permet de générer et de distribuer de l'électricité, le CO 2 liquide est chauffé et reconverti en un gaz venant alimenter une turbine, qui produit alors de l'énergie. « Le CO 2 sous forme de gaz est alors toujours contenu, et l'ensemble du système est scellé », comme l'expliquait le fondateur de l'entreprise, Claudio Spadacini, à nos confères de Bloomberg en mai dernier.