Airbus s'associe à des compagnies aériennes pour stocker sous terre le CO2

C'est une alliance qui a de l'allure et de l'idée. Lundi, Airbus et les compagnies Air Canada, Air France-KLM, easyJet, International Airlines Group (British Airways et Iberia), LATAM, Lufthansa et Virgin Atlantic, ont annoncé avoir signé une lettre d'attention autour de l'approvisionnement futur et de la capture directe du carbone dans l'air, à l'aide d'une technologie à fort potentiel.