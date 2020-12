Des scientifiques découvrent un moyen de transformer le CO2 en carburant pour avion

La transformation du dioxyde de carbone en carburéacteur peut être vue comme une véritable alternative à d'autres solutions renouvelables et durables, comme l'avion électrique ou l'avion à hydrogène, sans doute davantage destinées à des vols court et moyen courriers. Et permettre aux compagnies de conserver certains appareils jugés trop consommateurs de kérosène. « Le recyclage du dioxyde de carbone en tant que source carbone pour les carburants et les produits chimiques de grande valeur offre un potentiel considérable pour les industries aéronautique et pétrochimique », confirment les chercheurs.