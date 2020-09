Airbus dévoile ses trois concepts d'avion à hydrogène, opérationnel d'ici 2035

La forme du dernier concept a de quoi surprendre, mais gare aux apparences, car le ZEROe Blended Wing Body (corps à voilure mixte) pourra faire embarquer à son bord jusqu'à 200 passagers ! Ici, les ailes et le corps de l'appareil ne font plus qu'un, le fuselage étant directement intégré à la voilure. Son autonomie (entre 3 500 et 4 000 kilomètres) est comparable au Turbofan. À son sujet, Airbus vante les multiples possibilités pour l'agencement de la cabine mais aussi pour le stockage et la distribution de l'hydrogène.