Boeing 737 MAX : le constructeur avait caché les défauts de conception aux pilotes et aux régulateurs

La commission des Transports du Congrès américain a commenté les résultats, mercredi, de son rapport final long de 239 pages sur les deux crashs du Boeing 737 MAX, celui de Lion Air en octobre 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars 2019. Non sans égratigner le fabricant et le régulateur américains. Les deux accidents avaient coûté la vie de 346 personnes.