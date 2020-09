La nouvelle armée française de l'Air et de l'Espace se dévoile et prendra ses quartiers à Toulouse

L'armée de l'Air et de l'Espace a, en outre, dévoilé, ce 11 septembre, son tout nouveau logo, sur lequel on retrouve toujours l'épervier présent depuis plusieurs décennies, survolant désormais ce qui s'apparente à la Terre, pour évoquer la vision spatiale. On notera également une différence dans la police d'écriture du logo. "Armée de l'air" a le droit au gras, ce qui la met forcément plus en valeur, à l'inverse de la mention "et de l'espace", plus en retrait. Cela sous-entendrait-il que l'Air prend le dessus sur l'Espace ?