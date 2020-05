La Space Force aligne les milliards pour son nouveau système de détection de missiles

Une bonne nouvelle de plus pour Northrop Grumman, annoncée le 18 mai par la Space Force. Pour 2,37 milliards de dollars, l'entreprise américaine va concevoir et développer deux satellites destinés à l'orbite polaire, qui feront partie de la constellation de nouvelle génération OPIR (Next-gen Overhead Persistent Infrared) de surveillance et d'alerte avancée.

Un contrat juteux, puisque celui-ci ne comprend pas la production et l'intégration des satellites, qui aura lieu entre 2022 et 2027. Il s'ancre toutefois dans la même lignée que les contrats équivalents signés par le passé : Lockheed Martin, qui conçoit les autres satellites OPIR (destinés à l'orbite géostationnaire) a d'ores et déjà reçu 3 milliards de dollars pour produire… Trois unités.