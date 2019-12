Ça y est, la Space Force américaine est officielle

La sixième branche des forces américaines

Les États-Unis face aux puissances spatiales chinoises et russes

Source : Axios

16 000 militaires vont joindre la nouvelle Space Force, annoncée dès le 11 décembre dernier et désormais officialisée, qui doit assurer la domination des États-Unis sur ce nouveau terrain de guerre.Pour la première fois depuis 1947, un nouveau corps rejoint l'armée américaine. Dans le cadre d'une vaste loi budgétaire, Donald Trump a signé le lancement de la Space Force américaine. Son budget sera alloué au Pentagone, qui a reçu une enveloppe de 1,4 billions de dollars avec la signature de cette même loi.Pas moins de 16 000 membres de la Air Force et des civils travaillant au sein du Air Force Space Command vont ainsi rejoindre cette nouvelle entité dans le courant de l'année prochaine. Les programmes spatiaux de la U.S Navy et de l'U.S Army seront également intégrés à ce nouveau corps d'armée, selon le document signé par Donald Trump.», a déclaré le ministre américain de la Défense, Mark Esper. «».Ce projet était cher à Donald Trump, qui s'était heurté à de nombreuses critiques au sein du Pentagone. Dès le mois d'août, le président américain avait créé un commandement militaire spatial nommé « Spacecom », qui était devenu le 11commandement militaire du Pentagone.Désormais, la nouvelle Space Force devra faire face aux puissances spatiales chinoises et russes, qui ont développé leurs propres technologies dont le brouillage de communications ou de satellites GPS, entre autres.La Space Force sera placée sous l'autorité du secrétaire à l'US Air Force et dirigée par un Chef des opérations spatiales, lui-même sous l'autorité directe du ministre de la Défense.