US Space Force : les législateurs avancent pour créer une branche militaire dédiée à l'espace

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2018

Reconnaître l'espace comme un terrain de guerre

Défendre les satellites américains

Source : Space News

C'est connu, le président américain est un véritable féru de l'armée. Depuis plus d'un an, il insiste sur son envie de créer une US Space Force , et son souhait est bel et bien sur le point de se réaliser.Comme chaque année, la(NDAA) a voté une série de lois déterminant le budget de l'armée américaine sur la prochaine année fiscale, budget qui pourra ensuite être appliqué par le gouvernement fédéral du pays. Au total, 738 milliards de dollars devraient être dépensés en 2020, contre 719 milliards en 2019... Mais c'est un autre fait marquant qu'il faut retenir de cette conférence :», détaille le rapport de la NDAA . Dans les faits, l'Air Force Space Command, qui est une branche de l'US Air Force, va devenir l'US Space Force.Le secrétaire de l'armée de l'air a ainsi été chargé de transférer du personnel vers cette « nouvelle » branche, qui n'a pas la possibilité de recruter pour le moment. Le siège de l'US Space Force sera créé grâce à un « petit » budget de 72,5 millions de dollars.Bien que pour l'instant restreinte, cette branche est sans aucun doute vouée à se renforcer avec le temps. C'est notamment en réponse au développement des armées russe et chinoise que l'US Space Force va être créée. Selon les Américains, les deux pays représentent un risque majeur pour leurs nombreux satellites.L'US Space Force va notamment permettre aux États-Unis de développer des systèmes de défenses basés dans l'espace. Ces derniers seraient beaucoup plus efficaces que ceux qui existent actuellement sur Terre. La destruction d'un satellite par un ennemi aurait en effet de graves conséquences et menacerait de nombreux aspects de la vie quotidienne des américains : téléphones portables, réseau électrique ou encore incapacité de déclencher une arme nucléaire, comme l'explique la(NPR).Il semblerait bel et bien que le traité international définissant l'espace comme un « terrain neutre » ne soit plus qu'un lointain souvenir...