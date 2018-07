Donald Trump veut créer une « armée de l’espace »

La neutralité de l'espace bientôt oubliée

La Space Force, vieux rêve américain

Modifié le 29/06/2018 à 16h07

L'idée d'ajouter uneau sein de l'armée américaine vient d'être de nouveau évoquée par Donald Trump. Une nouvelle division dont l'objectif serait de gérer les conflits et dangers spatiaux.Vous ne le savez peut-être pas, mais l'espace est un « terrain neutre ». Depuis le traité international sur la neutralité de l'espace (qui date de 1967), tous les pays signataires promettent de mener une exploration pacifique de l'espace. Une neutralité qui semble remise en question par Donald Trump, pour qui l'importance économique et stratégique du spatial impose de mettre en place uneAujourd'hui, les forces armées américaines se divisent en cinq corps : l'US Army (armée de terre américaine), l'US Navy (marine), l'US Air Force (armée de l'air), l'US Marine Corps (corps des Marines) et enfin l'US Coast Guard (garde-côtes). Voici qu'une sixième branche pourrait apparaître.a indiqué le Président américain lors d'un discours devant des militaires plus tôt cette semaine.Outre les besoins militaires, l'espace est en effet devenu indispensable pour de nombreux besoins civils : GPS, télévision, systèmes de communication, d'observation. Autant d'actifs qu'il faut protéger.Cette déclaration vient compléter d'autres prises de parole similaires de la part de Trump. En mars dernier, il confiait ainsi que. Ce sont notamment de la Russie et de la Chine (qui a testé une arme antisatellite), des pays dont les ambitions spatiales ne sont pas voilées, dont les américains veulent se protéger.L'idée d'une Space Force était déjà d'actualité il y a plusieurs mois, mais le Sénat et le Pentagone ont émis des réserves. Déjà dans les années 2000, une collaboration plus étroite entre le renseignement et l'armée était suggérée par des rapports internes, avec l'idée de la création d'une « force spatiale » en filigrane. Une idée pas si neuve en somme, mais qui retrouve de l'engouement avec Donald Trump comme grand défenseur.La Space Force peut-elle devenir réalité grâce à Donald Trump ? Il faudra peut-être bientôt parler de l'US Space Corps, dépendante directe de l'US Air Force. Si tel est le cas, les Etats-Unis deviendraient le premier pays à se doter d'une telle force armée.