Les smartphones et autres tablettes ne sont pas les seuls à bénéficier du reconditionnement ! La marque Invoxia propose désormais des traceurs GPS remis à neuf, et à tarif réduit. « Un geste pour la sécurité et la planète », explique la marque française créée en 2010. Depuis quelques années déjà, le marché du reconditionné connaît une croissance rapide, offrant aux consommateurs des produits fiables à prix réduit. Cette alternative économique séduit de plus en plus d'utilisateurs, leur permettant de faire des économies tout en adoptant une démarche plus responsable et durable.