Bien sûr, chaque Moto Tag est personnalisable, et on peut ainsi lui attribuer un nom, mais aussi une sonnerie unique. On peut également choisir de partager sa localisation avec des proches, pratique par exemple lors d'un départ en vacances pour que tout le monde puisse garder un œil sur les bagages.

Outre la fonction « Trouver à Proximité », pour retrouver ses clés de voiture dans la maison par exemple, le réseau Find My Device s'appuie quant à lui sur des millions d'appareils Android en circulation (grâce à la technologie UWB). Pas de panique toutefois, puisque Google promet que « les données de localisation, chiffrées de bout en bout, ne sont accessibles à personne, pas même à Google. Tout est pensé pour offrir un équilibre parfait entre praticité et tranquillité d’esprit. »