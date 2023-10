Le SmartTag 2 de Samsung devrait vous aider à ne plus rien perdre

La batterie a elle aussi été améliorée, en espérant qu'elle soit plus simple à changer que celle des premiers SmartTags. Un nouveau mode d'économie d'énergie apparaît, ainsi qu'un mode « Lost » et un mode « Promenade » conçu pour les personnes propriétaires d'animaux de compagnie. Cette fois-ci, la nouvelle itération de Samsung sera entièrement compatible avec l'application SmartThings, qui a été mise à jour pour l'occasion. Grâce à l'utilisation de la réalité augmentée (RA), il sera possible de suivre les SmartTags directement sur l'écran de son téléphone. Plutôt pratique. Les utilisateurs pourront également vérifier s'ils sont suivis par des SmartTags non autorisés par leurs soins.