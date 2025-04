Dans un marché des traqueurs d'objets dominé par Apple et ses AirTag, ou encore Tile, la marque Chipolo présente un nouveau produit totalement universel et qui devrait simplifier la vie des utilisateurs. Baptisé Chipolo Pop, ce nouveau modèle se distingue par sa double compatibilité avec les réseaux de localisation d'Apple et de Google et fonctionne à la fois sur iPhone et Android. Si vous possédez plusieurs appareils avec ces deux systèmes d'exploitation, vous pourrez ainsi les utiliser sans vous soucier de la compatibilité.