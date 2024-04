Google lance enfin ses concurrents aux Airtag d’Apple et réserve une surprise aux propriétaires de Pixel 8/8 Pro

Dans un billet de blog publié le 8 avril, le géant de la recherche a annoncé une refonte de son application « Localiser mon appareil » qui va maintenant devenir compatible avec des balises Bluetooth similaires aux Airtags. Après plus d’un an d’attente, d’annonces et de rumeurs en tout genre, Google lance enfin une solution capable de rivaliser avec celles proposées aux propriétaires d’iPhone.